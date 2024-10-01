Росіяни дійшли майже до центру Вугледара – ОВА

Російські війська уже перебувають майже в центрі Вугледара, що на Донеччині. Тривають бої.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в телеефірі

Деталі: За його словами, у Вугледарі точаться бої, водночас там залишаються 107 мешканців, яким дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.

Реклама:

Пряма мова: "Уже зараз ворог перебуває майже в центрі міста, і тому дуже складно потрапити і органам влади, і підрозділам поліції до цих людей, які залишились у місті".

Більше деталей: Філашкін додав, що на щастя, з міста вдалося вивезти всіх дітей.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив 1 жовтня, що росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: 26 вересня співзасновник DeepState Руслан Микула заявив, що втрата Вугледара, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо, тижнів.