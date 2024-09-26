Deep State: Втрата Вугледара є питанням кількох днів або тижнів

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула вважає, що втрата міста Вугледар на Донеччині, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо, тижнів.

Джерело: аналітик в етері "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Микули, щоб утримувати місто, потрібно "зрізати клешні", які створює російська армія, тиснучи на місто з флангів. Враховуючи ресурси, резерви та засоби по всьому фронту, зробити це буде нереально, вважає аналітик.

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Пряма мова: "Враховуючи загалом ситуацію, яка в нас є по всьому фронту, ті ресурси, резерви та засоби, які в нас є, то утримати Вугледар буде практично нереально. Тобто його втрата – це питання від кількох днів, до, можливо, кількох тижнів. Це пов’язано з тим, що ворог тисне з флангів. Відповідно, ризикувати особовим складом – це дуже погана ідея. Хоча, звісно, таке може відбутися, що не дадуть вчасну команду про відхід. Для того, щоб утримати Вугледар, потрібно зрізати ці клешні, які ворог пускає з флангів. А щоб зрізати ці клешні, сил у нас немає".

Деталі: Співзасновник Deep State називає високою загрозу оточення українських сил у Вугледарі, але команди на відхід із міста наразі немає.

"Бійці намагаються утримати, навіть летять бойові розпорядження на відновлення позицій, що за нинішніх умов абсолютно неможливо. Ті, хто їх надсилає хлопцям, не знаю, чим він думає", – додав Микула.

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В свою чергу 72 окрема механізована бригада у четвер 26 вересня оприлюднила відео і запевнила, що її бійці продовжують перебувати у Вугледарі попри важкі штурми ворога.

Пряма мова: "Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми – на місці".

Що передувало: 25 вересня начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону повідомив, що у Вугледарі загострилася ситуація: російські війська намагаються оточити місто, тривають інтенсивні бої. При цьому в місті залишаються близько 100 цивільних, які не хочуть евакуюватися.

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