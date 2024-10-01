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До 32 зросла кількість постраждалих від російського авіаудару в Запоріжжі

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 19:49
До 32 зросла кількість постраждалих від російського авіаудару в Запоріжжі
Фото - ДСНС

Станом на вечір 1 жовтня кількість постраждалих від російського удару авіабомбами по Запоріжжю зросла до 32 людей, ще одна людина загинула.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ДСНС України

Пряма мова: "Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла до 25:

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  • одна людина загинула;
  • поранень зазнали 24 мешканці (9 чоловіків, 12 жінок та 3 дитини 9, 10 та 12 років).
 
фото - дснс

Деталі: Рятувальники повідомили, що пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені. 

 
фото - дснс
 
фото - дснс

Оновлено: У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів у Запоріжжі станом на 19:35 загинула 1 особа, постраждали 32 людини, серед яких 3 дитини.

Що передувало:

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Вдень 1 жовтня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя 6-ма авіабомбами. Ворог поцілив по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.

Запоріжжявійнабойові дії
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