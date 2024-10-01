Байден доручив армії США допомогти Ізраїлю відбити іранську атаку

Президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

Джерело: про це в X написав речник Ради національної безпеки Шон Саветт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежать за ситуацією з масованим ракетних обстрілом Ірану Байден із ситуаційної кімнати Білого дому і отримують регулярні оновлення.

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"Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль", – зазначив Саветт.

Також повідомляли, що Байден і Гарріс проводять зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати очікують, що Іран може здійснити запуск балістичних ракет по Ізраїлю після початку його операції проти проіранського угруповання "Хезболла" в Ірані.

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Згодом стало відомо, що Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет, у країні лунають вибухи.