Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден доручив армії США допомогти Ізраїлю відбити іранську атаку

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 1 жовтня 2024, 20:54
Байден доручив армії США допомогти Ізраїлю відбити іранську атаку
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

Джерело: про це в X написав речник Ради національної безпеки Шон Саветт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежать за ситуацією з масованим ракетних обстрілом Ірану Байден із ситуаційної кімнати Білого дому і отримують регулярні оновлення.

Реклама:

"Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль", – зазначив Саветт.

Також повідомляли, що Байден і Гарріс проводять зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати очікують, що Іран може здійснити запуск балістичних ракет по Ізраїлю після початку його операції проти проіранського угруповання "Хезболла" в Ірані.

РЕКЛАМА:

Згодом стало відомо, що Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет, у країні лунають вибухи.

СШАІранІзраїльБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
США
США прогнозують удар Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю
AFP: По базі США в Іраку випустили ракети
США замовили виготовлення бомб у Boeing на майже $7 млрд, у тому числі для України
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:20
На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: