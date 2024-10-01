Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю
Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю в мережі Х, The Times of Israel
Деталі: За інформацією The Times of Israel, Іран заявив, що запустив понад 100 ракет.
По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.
ЦАХАЛ каже, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах.
Армія оборони Ізраїлю в соцмережах повідомляла громадянам, що система протиповітряної обори перехоплює ворожі ракети.
Дослівно: "Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів. Система протиповітряної оборони наразі ідентифікує та перехоплює пуски".
ЦАХАЛ опублікував відео, як іранські ракети летять на Старе місто в Єрусалимі, святе місце для мусульман, християн і євреїв.
RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024
This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy
Більше деталей: Речник ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі звернувся у відеозверненні до ізраїльтян. Він повідомив, що з території Ірану в бік Ізраїлю були запущені ракети, і попросив усіх зберігати спокій, пильність і точно виконувати вказівки командування Армії оборони Ізраїлю.
За його словами, система протиповітряної оборони добре функціонує, виявляючи і перехоплюючи загрози там, де це необхідно, але вона не ідеальна, тому необхідно сховатися у безпечне місце.
Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ робить все необхідне для захисту цивільного населення і повністю готовий як до оборони, так і до атаки у відповідь, і знаходиться в стані максимальної готовності.
Як повідомило іранське державне телебачення, Іран заявив про запуск "десятків ракет" і попередив Ізраїль, що завдасть ще "більш нищівного" удару, якщо той відповість.
Оновлено: Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що атака завершилася і дозволив населенню країни залишити укриття. Офіційний Ізраїль заявив, що Іран випустив 180 балістичних ракет. Про загиблих і руйнування наразі не повідомляється.
В ізраїльській армії наголосили, що ця атака матиме для Ірану наслідки.
Що передувало: США очікували, що Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку ізраїльської операції проти проіранського угруповання "Хезболла".
1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.