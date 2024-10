Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю

Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю в мережі Х, The Times of Israel

Деталі: За інформацією The Times of Israel, Іран заявив, що запустив понад 100 ракет.

По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

ЦАХАЛ каже, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах.

Армія оборони Ізраїлю в соцмережах повідомляла громадянам, що система протиповітряної обори перехоплює ворожі ракети.

Дослівно: "Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів. Система протиповітряної оборони наразі ідентифікує та перехоплює пуски".

ЦАХАЛ опублікував відео, як іранські ракети летять на Старе місто в Єрусалимі, святе місце для мусульман, християн і євреїв.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy