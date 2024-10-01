Росіяни запустили ударні безпілотники

Увечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 21:43 військові попередили про російські ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.

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О 21:53 з'явилась загроза ударних БпЛА для Полтавської та Чернігівської областей.

О 22:33 повідомили про БпЛА на Полтавщині, наближається до міста Лубни зі сходу та БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста. Згодом стало відомо про БпЛА на Хорол.

О 23:00 про загрозу безпілотників повідомили для Черкащини.

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О 23:04 ПС попередили про БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів.

О 00:18 Повітряні сили зазначили про загрозу ворожих БпЛА в Київській області.

Що передувало: