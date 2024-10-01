Росіяни запустили ударні безпілотники
Вівторок, 1 жовтня 2024, 00:18
Увечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: О 21:43 військові попередили про російські ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.
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О 21:53 з'явилась загроза ударних БпЛА для Полтавської та Чернігівської областей.
О 22:33 повідомили про БпЛА на Полтавщині, наближається до міста Лубни зі сходу та БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста. Згодом стало відомо про БпЛА на Хорол.
О 23:00 про загрозу безпілотників повідомили для Черкащини.
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О 23:04 ПС попередили про БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів.
О 00:18 Повітряні сили зазначили про загрозув
Що передувало:
- У ніч на 1 жовтня російські війська атакували регіони України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 29 дронів.
- Вересень 2024 року, за підрахунками військових журналістів, став першим місяцем зі щоденними атаками російських дронів-камікадзе. Всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.