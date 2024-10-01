Есмінці США допомагали збивати іранські ракети, що летіли на Ізраїль – WP
Вівторок, 1 жовтня 2024, 23:25
Американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль увечері 1 жовтня.
Джерело: Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США
Деталі: Офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували. Втім раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.
Реклама:
Речник Ради національної безпеки Шон Саветт повідомляв, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.
Що передувало: