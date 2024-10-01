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Есмінці США допомагали збивати іранські ракети, що летіли на Ізраїль – WP

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 23:25
Есмінці США допомагали збивати іранські ракети, що летіли на Ізраїль – WP
Іранські ракети летять на Ізраїль 1 жовтня 2024 року. Скриншот - Israel Defense Forces у соцмережі Х

Американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль увечері 1 жовтня.

Джерело: Washington Post із посиланням на джерело у Міністерстві оборони США

Деталі: Офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували. Втім раніше президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

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Речник Ради національної безпеки Шон Саветт повідомляв, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.

Що передувало:

  • США очікували, що Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку ізраїльської операції проти проіранського угруповання "Хезболла".
  • Офіційний Ізраїль заявив, що Іран 1 жовтня випустив 180 балістичних ракет. В ізраїльській армії наголосили, що ця атака матиме для Ірану наслідки.

ІзраїльІранракетний удар
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