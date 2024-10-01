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Росіяни "Шахедами" вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 23:49
Росіяни Шахедами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині
Фото іранських безпілотників - getty images

Увечері 1 жовтня російська армія вдарила "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині, кілька громад знеструмлені.

Джерело: Сумська ОВА 

Дослівно: "Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади".

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Деталі: За даними ОВА, підрозділи ППО продовжують працювати над знищенням російських засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.

Що передувало:

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Увечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.

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