Росіяни "Шахедами" вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині
Вівторок, 1 жовтня 2024, 23:49
Увечері 1 жовтня російська армія вдарила "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині, кілька громад знеструмлені.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади".
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Деталі: За даними ОВА, підрозділи ППО продовжують працювати над знищенням російських засобів ураження.
Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.
Що передувало:
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Увечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.