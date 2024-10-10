Зеленський прибув до Італії та зустрівся з Мелоні

Президент Володимир Зеленський прибув до Італії та зустрівся із главою італійського уряду Джорджією Мелоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію Офісу президента

Деталі: Як відомо, раніше повідомлялося, що Зеленський проведе переговори з Мелоні під час свого перебування в Римі цього тижня.

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У четвер, 10 жовтня, Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном. Він запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Президент зокрема розкрив Макрону свій "план перемоги", порушував питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.