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Глава МЗС Німеччини: Путін не готовий говорити з Шольцом

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 18:54
Глава МЗС Німеччини: Путін не готовий говорити з Шольцом
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Джерело: міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Очільниця німецького МЗС підкреслила, що "Україна готова до справедливого миру".

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Водночас вона розкритикувала Путіна за відмову від пропозицій щодо мирних переговорів. 

"Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Наразі він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону", – акцентувала вона.

Як відомо, востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.

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За повідомленням видання Die Zeit, німецький канцлер розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.

НімеччинаШольцПутін
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