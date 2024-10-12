Сибіга обговорив із Боррелем прогрес із 35 млрд євро кредиту за рахунок активів РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови з високим представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем обговорив прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро через використання заморожених активів РФ.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр зазначив, що провів "продуктивну телефонну розмову" з Боррелем напередодні майбутньої зустрічі Ради ЄС у закордонних справах 14 жовтня, на яку був запрошений.

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Пряма мова: "Ми обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 мільярдів євро через використання заморожених російських активів та інші наступні спільні кроки".

Деталі: Ідеться про згоду Ради ЄС щодо надання Україні пакета макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро – він буде складовою кредиту від "Групи семи", для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

Для участі США у кредиті було важливо, щоб ЄС подовжив періоди, через які відбувається перегляд і продовження накладених на Росію санкцій – аби дати більше гарантій, що вони будуть зберігатися і прибутки від заморожених активів для погашення кредиту продовжать надходити.

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Угорщина послідовно погрожувала блокувати це рішення всередині ЄС до президентських виборів у США і таким чином заблокувати всю ініціативу.