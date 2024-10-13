Росіяни з вечора атакують регіони України безпілотниками

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

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Станом на 19:30 ворожі ударні безпілотники рухалися на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

Станом на 19:55:

Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.

Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

Станом на 20:31:

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

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Станом на 20:43: Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

Станом на 21:11:

Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.

БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.

Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід.

БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.

Станом на 21:50:

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

БпЛА на сході Київщини курсом на схід.

Станом на 22:26:

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Група БпЛА з Київщини на Черкащину.

Станом на 23:17:

БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

БпЛА з Київщини на Черкащину.

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

Дослівно Повітряні сили о 00:29: "БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

БпЛА на Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Черкащині у південно-східному напрямку".

1:20: "БпЛА з Київщини на Черкащину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Сумщину.

БпЛА на Черкащині курсом на Кіровоградську область".

2:36: "БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс.

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

БпЛА на Черкащині курсом на Кіровоградську область.

БпЛА з Полтавщини на Черкащину".

3:50: "БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину".

4:22: "Ударний БпЛА на Київщині, напрямок - Білоцерківський район".

4:54: "Київ - ударний БпЛА у напрямку міста".

5:02: "Курсом на Бровари".

5:03: "БпЛА на Київщині, напрямок - Бориспільський район".

5:09: "БпЛА на Київщині курсом на Чернігівщину

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку".

5:21: "БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини курсом на захід".

6:23: "БпЛА на Київщині, напрямок - Васильків.

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину".