Росіяни з вечора атакують регіони України безпілотниками
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
Станом на 19:30 ворожі ударні безпілотники рухалися на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
Станом на 19:55:
Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.
Станом на 20:31:
БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
Станом на 20:43: Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
Станом на 21:11:
Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.
БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини.
Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід.
БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
Станом на 21:50:
БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
БпЛА на сході Київщини курсом на схід.
Станом на 22:26:
Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Група БпЛА з Київщини на Черкащину.
Станом на 23:17:
БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
БпЛА з Київщини на Черкащину.
Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Дослівно Повітряні сили о 00:29: "БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
БпЛА на Чернігівщини курсом на Київщину.
БпЛА на Черкащині у південно-східному напрямку".
1:20: "БпЛА з Київщини на Черкащину.
БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
БпЛА на Чернігівщині курсом на Сумщину.
БпЛА на Черкащині курсом на Кіровоградську область".
2:36: "БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
БпЛА на Черкащині курсом на Кіровоградську область.
БпЛА з Полтавщини на Черкащину".
3:50: "БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на Полтавщину".
4:22: "