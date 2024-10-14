Китай розгорнув військові навчання біля Тайваню як "суворе попередження"

Китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню в понеділок, заявивши, що це попередження "сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню", і не назвавши дати їх завершення, що викликало засудження з боку уряду Тайбея.

Джерело: Reuters

Деталі: Командування китайської армії заявило, що навчання "Joint Sword-2024B" проходять у Тайванській протоці і в районах на північ, південь і схід від Тайваню.

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"Навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності", – йдеться в заяві командування КНР.

Командування опублікувало карту, на якій позначено дев'ять районів навколо Тайваню, де відбуваються навчання – два на східному узбережжі острова, три на західному, один на півночі і три навколо підконтрольних Тайваню островів, розташованих поруч з китайським узбережжям.

Китайські кораблі і літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні в бойовій готовності море-повітря, блокуванні ключових портів і районів, нападі на морські і наземні цілі і "спільному захопленні всеосяжної переваги", заявило командування.

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Тайванська Рада у справах континентального Китаю заявила, що останні військові навчання Китаю і його небажання відмовитися від застосування сили є "кричущими провокаціями", які серйозно підривають регіональний мир і стабільність.

Перед обличчям подальших політичних, військових і економічних загроз, які Китай останніми днями створює Тайваню, Тайвань не відступить, – йдеться в заяві.

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню в розмові з Reuters на умовах анонімності з огляду на делікатність ситуації заявив, що, на їхню думку, Китай практикує блокування тайванських портів на півночі і півдні острова і міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч прибуття іноземних сил.

Президент Тайваню Лай Цинде неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але отримував відмову. Він каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, і відкидає претензії Пекіна на суверенітет.