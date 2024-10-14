Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bihus.Info: Родина заступника Кличка скупила купу нерухомості по всьому Києву

Тетяна ОлійникПонеділок, 14 жовтня 2024, 20:28
Bihus.Info: Родина заступника Кличка скупила купу нерухомості по всьому Києву
Володимир Прокопів. Фото - Київська міська рада

Журналісти-розслідувачі знайшли у родини заступника мера Києва Віталія Кличка – Володимира Прокопіва низку об’єктів нерухомості у столиці.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Прокопів є депутатом Київради з 2014 року, з 2021 року – займає посаду заступника мера Віталія Кличка.

Реклама:

За даними розслідувачів, у 2015 році на тестя Прокопіва – Андрія Штурмая оформили компанію ТОВ "ВП СЕРВІС". Згодом на цю компанію оформили квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах столиці. У 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі. При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу – натомість, за даними джерел Bihus.Info, він отримував зарплатню в АТ "Іванофранківськгаз". Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном "найманим працівником" в будівельній сфері.

Пізніше теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в котеджному містечку "Нова Ходосівка". Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тисяч доларів. Остання відома посада тещі – заступниця з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць. 

Також нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї оформлене комерційне приміщення в ЖК Теремки. 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близько 2 млн грн, хоча на той час забудовник продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче. 

РЕКЛАМА:

Окрім того, на дружину зареєстровано ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення ця компанія вклалася в будівництво ЖК "Signature".

Навесні цього року Віра Прокопів придбала ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста.

Сам Прокопів переконує розслідувачів, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися.

КиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів

У Рівному викрили посадовицю МСЕК, яка "заробляла" на ухилянтах

На оборонному підприємстві в Анкарі стався теракт: Ердоган каже про 4 загиблих

Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Міноборони: Підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті відмовили у мобілізації

Соціологи пояснили, завдяки чому Зеленський може програти Залужному вибори президента

Усі новини...
Київ
У Києві сталася стрілянина в кафе, поранений поліцейський
У Києві під час концерту "Океану Ельзи" ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція
Видимість до 500 метрів: У Києві в найближчу годину очікується туман
Останні новини
21:48
БоксУсик та Ф'юрі провели дуель поглядів у Лондоні
21:42
оновлюєтьсяНа півночі України зафіксували ударні БпЛА
21:25
списокБільше чверті прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність – ОГП
20:50
фото Живе там постійно: що відомо про собаку, якого помітили на вершині піраміди в Єгипті
20:47
футболПолтавська "Ворскла" звільнила головного тренера
20:43
БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС
20:32
Вчені випробовують першу у світі вакцину проти норовірусу: чим небезпечна ця інфекція
20:16
США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів
20:14
Австрія викликала посла КНДР через дані про північнокорейські війська в РФ
20:03
Гладкого звільнили з посади начштабу Сил безпілотних систем: УП дізналась ім’я наступника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: