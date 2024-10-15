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Розвідка Британії про збиття Росією власного новітнього дрона: "Дорогий і ганебний провал"

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 15 жовтня 2024, 15:46
Розвідка Британії про збиття Росією власного новітнього дрона: Дорогий і ганебний провал
БПЛА С-70 "Охотник". Фото: росЗМІ

Росія збила власний новітній безпілотник С-70 "Охотник", який розроблявся 10 років. Бритнаська розвідка вважає, що росіяни просто втратили контроль над БПЛА і це був "дорогий і ганебний" провал російських збройових розробок.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії від 15 жовтня, пише "Європейська правда"

Деталі: 5 жовтня Росія збила власний безпілотний літальний апарат (БПЛА) С-70 "Охотник", коли він пролітав на захід над лінією фронту в Україні.

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На думку британської розвідки, Росія втратила контроль над БПЛА і прийняла рішення знищити його, щоб уникнути його потрапляння до рук супротивника.

Зазначається, що С-70, розроблений компанією "Сухой", перебував у розробці щонайменше десять років і був помічений під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.

"Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА (для збиття. – Ред.), вичерпавши всі спроби повернути його ("Охотник". – Ред.) під свій контроль. Це демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройових розробок і майже напевно затримає програму С-70", – йдеться в огляді.

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Розвідка Великої Британії присвятила свій попередній огляд масштабним стратегічним навчанням російського флоту "Океан-24", які проходили з 10 по 16 вересня.

Раніше британська розвідка зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

безпілотникиРосіярозвідкаВелика Британія
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