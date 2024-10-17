Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський сказав Трампу: або в України буде ядерна зброя, або ми будем у НАТО

Христина БондарєваЧетвер, 17 жовтня 2024, 14:49
Зеленський сказав Трампу: або в України буде ядерна зброя, або ми будем у НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Джерело: Зеленський на пресконференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президент згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

Реклама:

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", – розповів глава держави.

Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.

РЕКЛАМА:

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", – відзначив Зеленський. 

Він також заявив, що якщо партнери не підтримають його "план перемоги", то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

За словами президента, на саміті ЄС 18 лідерів коментували його "план перемоги" і більшість висловлювалися на його підтримку.

ЗеленськийНАТОУкраїнаТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Друзі заступника Кличка заволоділи низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві – Bihus.Info

фото, відеоУ Судані збили вантажний літак з росіянами на борту – ЗМІ

інфографікаМолдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів

"Стурбований" бізнес запропонував уряду, як бути з призупиненим бронюванням

Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

Усі новини...
Зеленський застеріг, що буде, якщо світ не підтримає План перемоги
Зачистка лісу на Харківщині тривала більше 2 місяців: нові деталі про операцію ГУР і НГУ
Орбана злякав План перемоги від Зеленського: прем'єр хоче переговорів ЄС із Росією
Умєров: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом
Останні новини
02:01
баскетболAll-in від "Нікс", "Бостон" зберіг кістяк, останній шанс "Бакс": прев’ю Східної конференції НБА
01:45
Енн Епплбаум, на врученні Премії миру у Німеччині, закликала озброїти Україну
01:11
доповненоУ Сумах російські військові влучили "Шахедом" у житлові будинки, є загиблі
00:51
оновлюєтьсяРосія знову атакує Україну ударними дронами
00:20
Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти "зусилля з пошуку миру в Україні"
23:52
ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  
23:30
ВІДЕОЯк відбувається овуляція? Вчені зафіксували процес у деталях
23:29
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині
23:14
Угорщина підтвердила, що США попередили про можливу збройну акцію в найближчі дні
22:59
Зеленський: Відомо про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: