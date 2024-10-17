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Трамп заявив, що Зеленський не мав "допустити початок війни"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 17 жовтня 2024, 23:59
Трамп заявив, що Зеленський не мав допустити початок війни
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп укотре наговорив про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розповівши про "майже всі знесені до фундаменту" українські міста та поклавши на Володимира Зеленського і Джо Байдена відповідальність за те, що вторгнення взагалі сталось.

Джерело: Трамп на подкасті консервативного коментатора Патрика Бета-Давида, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Тема війни в Україні вигулькувала в кількох місцях у розмові Бета-Давида з Трампом. Спершу експрезидент повторив обіцянку врегулювати війну в Україні в разі перемоги на виборах ще до того, як складе присягу.

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"Я гадаю, світ поводитиметься добре, і я врегулюю війну Росії та України, поки буду обраним президентом. Знаєте, я нещодавно бачився із Зеленським. У мене гарні відносини з Путіним і із Зеленським", – сказав Трамп.

Далі він знову розповів про те, як в Україні померли "мільйони людей", хоча кажуть не так, і що війни б не сталось, якби президентом США був він.

Під кінець подкасту Трамп знову повернувся до теми України, звинувативши нинішню адміністрацію у розтраті "мільярдів і мільярдів доларів".

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"Я думаю, що Зеленський – один із найкращих торговців, яких я будь-коли бачив. Кожного разу, коли він приїжджає, ми даємо йому сто мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не значить, що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей. Але він ніколи не мав дозволити тій війні початись", – сказав експрезидент США.

Потім Трамп почав розповідати, що Україна – "більше не Україна".

"Майже кожне місто знесене до фундаменту. Усі ті прекрасні золоті куполи лежать на боці, розтрощені на друзки. Нема такого міста – заходите в місто і майже кожна будівля зруйнована, неначе там пройшлась команда демонтажників. Їх били ракетами. Це треба було врегулювати до початку, це могло б – було б так просто", – вважає він.

Кандидат-республіканець принагідно звинуватив у повномасштабному вторгненні в Україну Байдена і "тупих генералів", сказавши, що за його президентства такого не було і не могли б статись:

"Україна була його (Путіна. – Ред.) заповітним скарбом. І коли він побачив, як некомпетентно наша країна, наш президент, наші тупі генерали, як Міллі, який є тупаком – коли він побачив, яким некомпетентними ми були в Афганістані, найбільш неприємний момент в історії нашої країни, на мою думку. Коли він глянув на це, то сказав: "Трамп пішов, ці люди ідіоти, я вторгнусь, заберу свій скарб". Цього б не сталось, якби я був там".

Як відомо, Дональд Трамп активно говорить про існування певного "плану" припинення війни в Україні "за 24 години" в разі, якщо його оберуть президентом на виборах у листопаді.

Час від часу публікуються пропозиції його радників або наближених людей, але невідомо, наскільки вони представляють погляди самого Трампа.

ТрампСША
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