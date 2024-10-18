Президент: На сьогодні небезпечно запроваджувати мобілізацію з 18 років

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання українських журналістів, заявив, що "на сьогодні небезпечно" проводити мобілізацію з 18 років.

Джерело: інтерв’ю Зеленського в телемарафоні "Єдині новини"

Пряма мова: "Партнери хотіли би, щоб був зменшений вік (мобілізаційний – УП). У нас мобілізація з 25 років і ми поки що не бачимо для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є інструмент для цього – у Міністерстві оборони є контракти, є можливість укладати контракт по власній волі будь-якій людині й у віці молодшому, ніж 25 років".

Реклама:

Деталі: Глава держави наголосив, що станом на сьогодні немає планів щодо мобілізації з 18 років.