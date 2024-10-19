У ЗСУ пригрозили блогерам і медіа кримінальними справами за "спекуляції" щодо ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ попередили, що за "спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників ТЦК та СП" можуть порушувати кримінальні справи.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Деталі: У повідомленні зазначається, що з моменту набуття чинності змінами щодо мобілізаційної політики, відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" було внесено ряд суттєвих змін, які стосуються порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, який було уточнено постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року № 560.

Реклама:

Сухопутні війська поскаржилися на почастішання випадків "поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України".

У повідомленні йдеться, що "будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації і достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому".

Дослівно: "Зазначимо, що Законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" Розділ 1 Особливої частини "Злочини проти основ національної безпеки України" доповнений статтею 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

РЕКЛАМА:

Відповідно до нього, компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових сектору безпеки і оборони України.

Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто незаконних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій".

Деталі: Разом з тим, у Сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП "не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ", а кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України.

Дослівно: "Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією".