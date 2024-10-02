Росіяни всю ніч атакували регіони України безпілотниками

Увечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 21:43 військові попередили про російські ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.

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О 21:53 з'явилась загроза ударних БпЛА для Полтавської та Чернігівської областей.

О 22:33 повідомили про БпЛА на Полтавщині, наближається до міста Лубни зі сходу та БпЛА на Сумщині в районі міста Шоста. Згодом стало відомо про БпЛА на Хорол.

О 23:00 про загрозу безпілотників повідомили для Черкащини.

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О 23:04 ПС попередили про БпЛА на Сумщині на схід від міста Глухів.

О 00:18 Повітряні сили зазначили про загрозу ворожих БпЛА в Київській області.

О 00:52 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Дослівно Повітряні сили о 1:25: "Одеська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА!"

1:27: "Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

1:35: "БпЛА на Білгород-Дністровський".

1:36: "Харківська область – можлива робота ППО по ворожому БпЛА!"

1:41: "БпЛА на Харківщині північніше Богодухова, курс на південь".

1:45: "Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!"

1:55: "Полтавська область – загроза ударних БпЛА!"

2:30: "Оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на півдні Чернігівщини в районі Прилук, курс західний.

БпЛА на Полтавщині, прямують у напрямку Миргорода зі сходу.

БпЛА на півдні Одещини.

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс на Затоку".

2:46: "БпЛА у напрямку Чернігова з північного сходу".

3:16: "Київська область – загроза ворожих ударних БпЛА!"

3:26: "БпЛА на Ізмаїл".

3:49: "БПЛА з Київщини на Житомирщину".

3:54: "Ворожий БпЛА (ймовірно розвідувальний) наближається до Харкова з півночі".

4:06: "БпЛА на Житомир з північного сходу!"

5:20: "Кіровоградська область – загроза ворожих ударних БпЛА!"

Оновлено: Близько 6 ранку оголосили відбої тривоги в областях, яким загрожували ворожі дрони.

Що передувало: