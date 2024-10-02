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Перед ракетним ударом Ірану в Ізраїлі стався теракт: шестеро загиблих

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 00:32
Перед ракетним ударом Ірану в Ізраїлі стався теракт: шестеро загиблих
Ізраїльські сили безпеки на місці теракту, фото: Itai Ron/Flash90

За повідомленням, двоє чоловіків відкрили стрілянину і завдали ножових поранень людям у поїзді та на прилеглій вулиці в районні Яффа на півдні Тель-Авіва, після чого були "нейтралізовані". Внаслідок теракту загинуло шестеро людей.

Джерело: The Guardian, Times of Israel

Деталі: The Guardian зазначає, що шестеро людей загинули і 10 отримали поранення в результаті нападу зі стріляниною і холодною зброєю в в районні Яффа на півдні Тель-Авіва, який стався за кілька хвилин до того, як Іран завдав потужного ракетного удару по Ізраїлю. П'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

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Разом з тим Times of Israel повідомляє про дев’ятьох поранених.

Дослівно The Guardian: "На відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків, як повідомляється, озброєних гвинтівкою і ножем, одягнені в чорне, вийшли з поїзда біля зупинки швидкісного трамваю на Єрусалимському бульварі, де вони відкрили вогонь по перехожих, а також на другій сусідній вулиці".

Деталі: На відео, знятому після нападу, видно кілька тіл, що лежали під навісом станції, а на одному із зображень, поширеному в соціальних мережах, нібито видно, як чоловіки вбивають одного з поранених, що лежав на землі.

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За одним з повідомлень, нападники стріляли і завдавали ножових поранень пасажирам тель-авівської електрички, а потім напали на людей на Єрусалимському бульварі.

Двоє нападників, причетних до нападу, були вбиті силами безпеки, поки поліція розшукувала підозрюваного третього стрільця, а прилеглі будівлі були заблоковані.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що о 19:01 отримала повідомлення про людей, поранених в результаті стрілянини. Лікарі та фельдшери надали медичну допомогу на місці кільком пораненим різного ступеня тяжкості, в тому числі тим, хто перебував без тями, повідомили медики.

У попередніх повідомленнях йшлося про вісім загиблих, але згодом поліція звела цю цифру до шести.

Дослівно The Guardian: "На відеозаписах, зроблених після нападу, видно, що один з двох нападників лежить мертвий на вулиці в оточенні сил безпеки, що викликає питання, чи була стрілянина якимось чином скоординована, щоб збігтися з іранськими ракетними обстрілами.

Ця стрілянина – остання із серії нападів, що сталися в Ізраїлі з жовтня, як у густонаселеному центральному регіоні, так і в менш заселених районах".

Ізраїльтероризм
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