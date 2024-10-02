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Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 04:52
Нетаньягу про ракетний удар по Ізраїлю: Іран зробив велику помилку і заплатить за неї
Нетаньягу, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв Ірану відплату за масований ракетний удар по Ізраїлю 1 жовтня.

Джерело: Нетаньягу, цитує Reuters

Пряма мова Нетаньягу: "Іран зробив сьогодні велику помилку – і він заплатить за неї".

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Деталі: Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що удар був здійснений у відповідь на вбивства Ізраїлем лідерів бойовиків і агресію в Лівані проти підтримуваного Іраном угрупування "Хезболла" і в секторі Гази.

Дослівно Reuters: "Побоювання, що Іран і США будуть втягнуті в регіональну війну, зросли через посилення атаки Ізраїлю на Ліван протягом останніх двох тижнів, включаючи початок наземної операції в понеділок, а також через річний конфлікт у секторі Гази".

Деталі: За заявою Ізраїлю, під час атаки у вівторок Іран випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю.

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Сили Ірану вперше застосували гіперзвукові ракети "Фаттах", і 90% ракет успішно вразили цілі в Ізраїлі, заявили в Корпусі вартових ісламської революції.

Ізраїльська протиповітряна оборона була активована, і більшість ракет були перехоплені "Ізраїлем і оборонною коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами", заявив ізраїльський контр-адмірал і речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, додавши, що "Атака Ірану – це серйозна і небезпечна ескалація".

За його словами, центральна частина Ізраїлю зазнала "невеликої кількості" ударів, а на півдні Ізраїлю були завдані додаткові удари.

Президент США Джо Байден висловив повну підтримку Ізраїлю і назвав атаку Ірану "неефективною". Він сказав, що зараз ведеться активне обговорення того, як Ізраїль буде реагувати, і що він проведе консультації з Нетаньягу.

Віце-президент Камала Гарріс, кандидат у президенти США від Демократичної партії, підтримала позицію Байдена і заявила, що США без вагань захищатимуть свої інтереси проти Ірану.

Ізраїль пообіцяв наслідки за напад.

"Ми будемо діяти. Іран скоро відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою", – заявив журналістам посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.

ІзраїльІранракетний удар
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