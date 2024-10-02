Росіяни вдарили КАБами по Харкову і області: горіли гаражі, 5 поранених

Російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину – поранені люди, спалахнули пожежі, пошкоджені гаражі.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова очільника області: "О 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова. Пошкоджено гаражі в кооперативі, без постраждалих.



Також ворог вдарив КАБом по м. Дергачі. Зафіксоване загоряння гаражів".

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Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок ворожого удару в Дергачах 5 людей, серед яких 14-річний хлопчик, отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес.

Наслідки російських ударів Фото з telegram голови ОВА Олега Синєгубова

Крім того, о 4:10 загарбники вдарили КАБами по Малоданилівській громаді – у с. Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Пожежу вже загасили, минулося без постраждалих.

Наслідки російських ударів Фото з telegram голови ОВА Олега Синєгубова

Оновлено: У ДСНС пізніше додали, що у Дергачах виникли пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені.



Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках.

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фото ДСНС

За іншою адресою горіла трава на відкритій місцевості на площі 1 га.



В селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га.

фото ДСНС

У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі. Минулося без постраждалих та пожеж.

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