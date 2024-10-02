Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили КАБами по Харкову і області: горіли гаражі, 5 поранених

Ірина БалачукСереда, 2 жовтня 2024, 07:09
Росіяни вдарили КАБами по Харкову і області: горіли гаражі, 5 поранених
Наслідки російських ударів. ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ОВА ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину – поранені люди, спалахнули пожежі, пошкоджені гаражі. 

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова очільника області: "О 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова. Пошкоджено гаражі в кооперативі, без постраждалих.

Також ворог вдарив КАБом по м. Дергачі. Зафіксоване загоряння гаражів". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Внаслідок ворожого удару в Дергачах 5 людей, серед яких 14-річний хлопчик, отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес. 

 
Наслідки російських ударів 
Фото з telegram голови ОВА Олега Синєгубова 

Крім того, о 4:10 загарбники вдарили КАБами по Малоданилівській громаді – у с. Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Пожежу вже загасили, минулося без постраждалих. 

 
Наслідки російських ударів 
Фото з telegram голови ОВА Олега Синєгубова 

Оновлено: У ДСНС пізніше додали, що у Дергачах виникли пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені.

Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

За іншою адресою горіла трава на відкритій місцевості на площі 1 га.

В селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га. 

 
фото ДСНС

У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі. Минулося без постраждалих та пожеж.

Передісторія:

Харківська областьХарківпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
Харківська область
Окупанти атакували Купʼянськ з РСЗВ: 2 постраждалих, серед них працівник "Швидкої"
На Харківщині від атаки РФ постраждали четверо людей, серед них волонтери
ОТУ "Харків": Росіяни б'ють з усієї наявної зброї по заводу у Вовчанську, який звільнив ГУР
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: