Росіяни вдарили КАБами по Харкову і області: горіли гаражі, 5 поранених
Російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину – поранені люди, спалахнули пожежі, пошкоджені гаражі.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова очільника області: "О 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова. Пошкоджено гаражі в кооперативі, без постраждалих.
Також ворог вдарив КАБом по м. Дергачі. Зафіксоване загоряння гаражів".
Деталі: Внаслідок ворожого удару в Дергачах 5 людей, серед яких 14-річний хлопчик, отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес.
Крім того, о 4:10 загарбники вдарили КАБами по Малоданилівській громаді – у с. Черкаська Лозова горіла трава на площі 1 га. Пожежу вже загасили, минулося без постраждалих.
Оновлено: У ДСНС пізніше додали, що у Дергачах виникли пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені.
Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках.
За іншою адресою горіла трава на відкритій місцевості на площі 1 га.
В селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га.
У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі. Минулося без постраждалих та пожеж.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київський район міста Харків КАБом.