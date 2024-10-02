Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті і виключив зі зведення Вугледар

Минулої доби на дев′яти напрямках фронту відбулося 155 бойових зіткнень, найактивніше росіяни атакували Покровський і Курахівський напрямок. Генеральний штаб виключив зі зведення бої за Вугледар, про захоплення якого напередодні повідомлялось.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат".

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На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

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