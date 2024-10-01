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DeepState: Росіяни окупували Вугледар

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 20:18
DeepState: Росіяни окупували Вугледар
Скриншот - DeepState

Проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: Аналітики стверджують, що окупанти публікують фото із російськими триколорами вивішеними в різних куточках міста.

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Що передувало:

  • Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вдень 1 жовтня повідомив, що російські війська перебувають майже в центрі Вугледар, там тривають бої. Водночас у місті залишалося 107 мешканців, яким дуже важко доставляти гуманітарну допомогу.
  • 26 вересня співзасновник DeepState Руслан Микула заявив, що втрата Вугледара, де українські військові понад два роки стримували наступ сил РФ, є питанням кількох днів, можливо, тижнів.

Донецька областьвійнабойові дії
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