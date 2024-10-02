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Україна збільшує далекобійність ракет: жодне місце в Росії не залишиться безпечним – Шмигаль

"Українська правда"Середа, 2 жовтня 2024, 11:58
Україна збільшує далекобійність ракет: жодне місце в Росії не залишиться безпечним – Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото з соцмереж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що одним із ключових завдань оборонно-промислового комплексу України є посилення далекобійності української зброї, щоб жодне місце в європейській частині Росії не залишалося безпечним для ударів українських дронів та ракет.

Джерело: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму оборонних індустрій 

Пряма мова: "Серед стратегічних завдань – це посилення далекобійності української зброї, аби в європейській частині Росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіли "уламки" наших дронів і ракет".

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Деталі: Шмигаль зазначив, що нині Україна виробляє "таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою". Він нагадав, що у 2023 році виробництво зброї зросло втричі, а за перші 8 місяців 2024 року виробництво нарощено ще удвічі.

Пряма мова: "Наша мета – побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Президент України чітко сформулював наше стратегічне завдання: "демократія має бути краще озброєна, ніж тиранія".

Деталі: Прем'єр також зауважив, що Україна має надійну підтримку партнерів.

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Шмигаль сказав, що оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства з українськими зброярами.

Премʼєр зазначив, що на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 300 млрд грн більше коштів, або на 7 млрд доларів.

Передісторія:

  • Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що вже до кінця поточного року чи на початку наступного буде представлено інформація про велику ракетну програму.
  • 1 жовтня під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів.

Шмигаль зброявійнаУкраїна
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