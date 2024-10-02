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Умєров: У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму

"Українська правда"Середа, 2 жовтня 2024, 10:58
Умєров: У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму
Рустем Умєров, фото з Facebook міністра

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що вже до кінця поточного року чи на початку наступного буде представлено інформація про велику ракетну програму.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Умєрова на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2)

Пряма мова Умєрова: "Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року – або до кінця року – ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма".

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Деталі: Умєров повідомив, що Україна вже почала працювати над українськими балістичними ракетами. 

Раніше Умєров розповів, що Україна розробила ракетну програму, і "вона досить потужна".

За його словами, українська сторона обмінялася нею з партнерами, які "вже надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом ми отримаємо фінальну письмову відповідь від наших партнерів".

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Передісторія: 

  • Наприкінці вересня Умєров в ефірі телемарафону заявив про розширення ракетної програми. "Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.
  • 23 липня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні похвалив українську програму з виробництва власних ракет. Зеленський наголосив, що Україна має з часом вийти на "максимальну самооборонну самостійність".
  • Того ж дня президент розповів, що провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій, серед іншого, обговорювали ракетну програму України.

Умєров РустемзброявійнаУкраїна
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