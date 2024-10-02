Умєров: У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що вже до кінця поточного року чи на початку наступного буде представлено інформація про велику ракетну програму.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Умєрова на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2)
Пряма мова Умєрова: "Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року – або до кінця року – ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма".
Деталі: Умєров повідомив, що Україна вже почала працювати над українськими балістичними ракетами.
Раніше Умєров розповів, що Україна розробила ракетну програму, і "вона досить потужна".
За його словами, українська сторона обмінялася нею з партнерами, які "вже надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом ми отримаємо фінальну письмову відповідь від наших партнерів".
Передісторія:
- Наприкінці вересня Умєров в ефірі телемарафону заявив про розширення ракетної програми. "Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.
- 23 липня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні похвалив українську програму з виробництва власних ракет. Зеленський наголосив, що Україна має з часом вийти на "максимальну самооборонну самостійність".
- Того ж дня президент розповів, що провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій, серед іншого, обговорювали ракетну програму України.