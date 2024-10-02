Росіяни атакували маршрутний автобус в Антонівці: є загибла

Російські окупанти 2 жовтня атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці, що на Херсонщині, загинула 69-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці. Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка".

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Деталі: Прокудін додав, що потерпіла померла у "швидкій".

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