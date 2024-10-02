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Росіяни атакували маршрутний автобус в Антонівці: є загибла

Альона Мазуренко Середа, 2 жовтня 2024, 12:28
Росіяни атакували маршрутний автобус в Антонівці: є загибла
Фото depo.ua

Російські окупанти 2 жовтня атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці, що на Херсонщині, загинула 69-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці. Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка".

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Деталі: Прокудін додав, що потерпіла померла у "швидкій".

Нагадаємо:

  • Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху після того, як жінка підняла вибухонебезпечний предмет біля зупинки громадського транспорту у селищі Антонівка Херсонської області.

Херсонська областьобстрілвійна
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