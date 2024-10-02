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Під час теракту в Тель-Авіві поранили українку – посол

Євген КізіловСереда, 2 жовтня 2024, 15:47
Під час теракту в Тель-Авіві поранили українку – посол
Поліція працює на місці теракту. Фото: Getty Images

Унаслідок стрілянини та різанини в Тель-Авіві (Ізраїль) загинули семеро людей, іще 16 отримали поранення, серед них є громадянка України.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону єдиних новин, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, – 7 загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці".

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Деталі: Він додав, що за попередньою інформацією, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її у середу або четвер.

Посол України також поінформував, що наразі на консульському обліку в Ізраїлі перебуває близько 15 тисяч українців, але фактично їх набагато більше.

Що передувало: 1 жовтня ввечері двоє чоловіків відкрили стрілянину і завдали ножових поранень людям у поїзді та на прилеглій вулиці в районні Яффа на півдні Тель-Авіва. Після цього нападники були "нейтралізовані".

ІзраїльтерактжертвиУкраїна
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