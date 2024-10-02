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Путін підписав закон, який дозволить відправляти на війну тисячі підсудних

Альона Мазуренко Середа, 2 жовтня 2024, 16:25
Путін підписав закон, який дозволить відправляти на війну тисячі підсудних
Російські військові, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Російський правитель Володимир Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних в РФ, готових воювати. Раніше в ЗМІ повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч осіб, чиї справи слухаються в суді.

Джерело: російські видання, Meduza

Деталі: Повідомляється, що Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, готових воювати.

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Ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із Міноборони РФ або потраплять під мобілізацію.

Наразі в РФ контракт з російською армією для участі у війні з Україною могли підписати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений.

Нагадаємо:

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  • Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дає змогу забирати на війну проти України не тільки вже засуджених або тих, хто перебуває під слідством, а й понад 20 тисяч підсудних, тобто осіб, чиї справи слухаються в суді.
  • Джерела в Міноборони РФ заявляли, що "із приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40%", тобто про понад 20 тисяч осіб.

Росіяв'язницявійнаПутін
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