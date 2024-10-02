Путін підписав закон, який дозволить відправляти на війну тисячі підсудних

Російський правитель Володимир Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних в РФ, готових воювати. Раніше в ЗМІ повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч осіб, чиї справи слухаються в суді.

Джерело: російські видання, Meduza

Деталі: Повідомляється, що Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, готових воювати.

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Ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із Міноборони РФ або потраплять під мобілізацію.

Наразі в РФ контракт з російською армією для участі у війні з Україною могли підписати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений.

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