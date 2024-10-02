У реанімації помер викладач "Львівської політехніки", який постраждав від атаки РФ 4 вересня

У реанімації помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу Львова 4 вересня.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, Кафедра АВКТ Львівської політехніки

Пряма мова: "З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня.

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Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки".

Деталі: За словами Садового, 29 днів викладач перебував у критичному стані в реанімації, врятувати його життя не вдалося.

Чоловік був доцентом кафедри "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Львівської політехніки.

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Похорон відбудеться 03 жовтня о 10:00 год в храмі Святого Йосифа Обручника.

Що передувало:

4 вересня, унаслідок ракетної атаки по Львову загинуло 7 людей, 64 – отримали поранення. Зруйновано понад 70 будинків та пошкоджено 7 пам'яток архітектури.