У реанімації помер викладач "Львівської політехніки", який постраждав від атаки РФ 4 вересня
У реанімації помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу Львова 4 вересня.
Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, Кафедра АВКТ Львівської політехніки
Пряма мова: "З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня.
Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки".
Деталі: За словами Садового, 29 днів викладач перебував у критичному стані в реанімації, врятувати його життя не вдалося.
Чоловік був доцентом кафедри "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Львівської політехніки.
Похорон відбудеться 03 жовтня о 10:00 год в храмі Святого Йосифа Обручника.
Що передувало:
4 вересня, унаслідок ракетної атаки по Львову загинуло 7 людей, 64 – отримали поранення. Зруйновано понад 70 будинків та пошкоджено 7 пам'яток архітектури.