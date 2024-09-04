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Російський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема одна дитина, ще 64 постраждали

Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 11:30
Російський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема одна дитина, ще 64 постраждали
ФОТО З TELEGRAM АНДРІЯ САДОВОГО

Семеро людей, серед яких 7-річна дитина, загинули та ще 64 постраждали у результаті російського ракетного удару по Львову.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич та ДСНС у Telegram

Пряма мова Козицького: "Чорний день для нашої області. П’ята загибла людина. Це – дитина. Кількість постраждалих зросла до 38".

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Деталі: Станом на 13:00, за словами Садового, до лікарень звернулось 64 людини, серед них – 8 дітей.

Спочатку місцева влада повідомляла про 3 загиблих дітей, але о 13:27 мер Львова повідомив, що всіх загиблих внаслідок удару РФ ідентифікували. Серед них одна дитина – дівчинка 7 років.

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Деталі: Раніше Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

 
Фото з telegram Ігоря Зінкевича. Колаж УП

"Серед потерпілих – 5 дітей.Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження", – уточнив голова ОВА.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що "11 пацієнтів перебувають в критичному стані в лікарнях Львова". 

 
Фото з telegram Ігоря Зінкевича. Колаж УП

Він додав, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей. 

 
Фото дснс

Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи.  

 
фото ДСНС

5 вересня у Львові оголосили День жалоби.

Передісторія:

  • Вранці 4 вересня внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, 17 людей постраждали. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

Львівжертви
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