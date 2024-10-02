Зеленський взявся за посилення зовнішньої розвідки: щоб було що показати на Рамштайні

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Джерело: відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова: "Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи стосовно надзвичайно чутливої інформації, яку здобувають наші українські розвідники. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну" – військові, Офіс, дипломати – усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – усе це забезпечимо".

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Деталі: Також, каже Зеленський, Україна працює щодо намірів ворога та готується протидіяти.

Що передувало: 2 жовтня президент провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.