Зеленський порівняв, як Захід допомагає Ізраїлю і як Україні

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на той факт, що західні партнери відмовляються збивати російські ракети біля своїх кордонів з Україною, водночас на Близькому Сході "під час злочинних іранських ударів міжнародна коаліція діє разом".

Джерело: відеозвернення Зеленського до українців

Пряма мова: "Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати "Шахеди", збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом".

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Деталі: При цьому президент подякував державам, які допомагають Україні з системами протиповітряної оборони, а особливо Румунії за її Patriot.

Пряма мова: "І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "Шахеди", збиваючи ракети у взаємодії".

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Що передувало: МЗС України рішуче засудив масовану іранську ракетну атаку на Ізраїль увечері 1 жовтня 2024 року та закликав сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну.