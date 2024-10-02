Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ засудив атаку Ірану по Ізраїлю та закликав партнерів так само рішуче захищати небо України

Валентина РоманенкоСереда, 2 жовтня 2024, 17:48
Київ засудив атаку Ірану по Ізраїлю та закликав партнерів так само рішуче захищати небо України
Іранські ракети над Єрусалимом 1 жовтня. фото Getty Images

МЗС України рішуче засудив масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року та закликав сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу.

Реклама:

Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід.  

Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без коливань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу".

Деталі: Дипломати наголосили на важливості неухильного дотримання всіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

РЕКЛАМА:

В МЗС зазначають, що якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації.

Передісторія:

  • 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.
  • Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".
  • США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

МЗСвійнаІранІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
МЗС
Сибіга і Сікорський у Варшаві перетнулись на "дружню розмову"
Спікер Сейму Польщі на зустрічі з главою МЗС України підняв питання ексгумацій
МЗС: Україна евакуювала з Лівану понад 130 своїх громадян і 45 іноземців
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: