Київ засудив атаку Ірану по Ізраїлю та закликав партнерів так само рішуче захищати небо України

МЗС України рішуче засудив масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року та закликав сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу.

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Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід.

Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без коливань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу".

Деталі: Дипломати наголосили на важливості неухильного дотримання всіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

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В МЗС зазначають, що якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації.

Передісторія: