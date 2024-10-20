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Росіяни атакували Харків: 12 постраждалих, проблеми з електрикою

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 23:10
Росіяни атакували Харків: 12 постраждалих, проблеми з електрикою
ілюстративне фото УП

У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням, відомо про 12 постраждалих, з них одна дитина.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: О 22:10 мер повідомив, що в Харкові лунають вибухи, місто перебуває під атакою ворожих КАБів.

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Згодом він уточнив, що під ударами опинилися три райони міста. "У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", – додав Терехов.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 постраждалих.

О 22:40 Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих, один чоловік госпіталізований. Є загорання будинку, пошкоджена станція техобслуговування. Також є пошкодження автозаправної станції.

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Пізніше Терехов уточнив, що в Київському районі пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. В Основʼянському районі є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів.

О 23:02 Терехов повідомив про 9 постраждалих, з них принаймні одна дитина.

О 3:00 поліція повідомила, що у Харкові кількість постраждалих через російські обстріли людей зросла до 12.

Харківвійна
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