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 Збір на 10 засобів РЕБ для Вовків Да Вінчі. Звернення Михайла Ткача

Михайло ТкачПонеділок, 21 жовтня 2024, 19:50
 Збір на 10 засобів РЕБ для Вовків Да Вінчі. Звернення Михайла Ткача

Доброго вечора. 

Ми збираємо три мільйони гривень на 10 засобів РЕБ для роти Гонор батальйону Вовки Да Вінчі. На банці вже є два мільйони пʼятдесят тисяч гривень.

За донат у 100 гривень розігруємо символ кумівства та непотизму в українській політиці, який передали бійці підрозділу. Картину було знайдено біля офісу керівника Укрбуду Максима Микитася в перші тижні повномасштабного вторгнення.

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Розіграш картини

Обовʼязково зазначайте свій номер телефону у коментарі до внеску якщо ви не клієнт Монобанка. 

Реквізити збору: Ціль: 3 000 000.00 ₴
Посилання на банку: monobank.ua 
Номер картки банки 5375 4112 1878 1990 

Реквізити для поповнення банки "На 10 засобів РЕБ"

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Отримувач: Ткач Михайло Сергійович 

IBAN: UA233220010000026202348871352 

ІПН/ЄДРПОУ: 3243103598 

Призначення платежу: Поповнення рахунку банки 

Дякую 

Все буде Україна

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