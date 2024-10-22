Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Джерело: сайт Британського уряду

Деталі: Нові 2,26 мільярда фунтів стерлінгів - це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від G7, в рамках якої 50 мільярдів доларів від країн G7 будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.

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Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Дослівно: "Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді".

Деталі: Загалом Велика Британія направила в Україну близько 400 одиниць різної техніки, а міністр оборони Британії Джон Хілі нещодавно оголосив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони країни.

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