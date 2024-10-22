Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Олена ІвашківВівторок, 22 жовтня 2024, 06:37
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Джерело: сайт Британського уряду

Деталі: Нові 2,26 мільярда фунтів стерлінгів - це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від G7, в рамках якої 50 мільярдів доларів від країн G7 будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. 

Реклама:

Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Дослівно: "Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді".

Деталі: Загалом Велика Британія направила в Україну близько 400 одиниць різної техніки, а міністр оборони Британії Джон Хілі нещодавно оголосив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони країни.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.
  • Також за інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Об'єднана опозиція перемагає на виборах у Грузії – екзитпол Edison Research

Ракетний удар по Дніпру: зросла кількість загиблих, підліток у важкому стані

Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

Кабмін частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

Франція та Німеччина скептичні щодо плану подолання вето Угорщини на допомогу Україні – ЗМІ

Усі новини...
Велика Британія
В австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали "Ти не мій король!"
Британія попередила Китай, що його допомога РФ може зашкодити стосункам з Європою
Британський прем'єр назвав "актом відчаю Росії" участь військ КНДР у війні
Останні новини
20:01
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР
19:42
Екзитпол центру, близького до "Грузинської мрії", оприлюднив протилежний прогноз
19:34
футболУПЛ: "Кривбас" здолав ЛНЗ і обійшов черкаський клуб у турнірній таблиці
19:13
Об'єднана опозиція перемагає на виборах у Грузії – екзитпол Edison Research
19:08
Бондарев не зміг фінішувати у другій гонці Формули-4 на Гран-прі в Монці
19:00
Науковці виявили, що немовлята здатні розпізнавати складні звукові послідовності
18:54
В Одесі пролунав вибух
18:41
Китай висловив занепокоєння з приводу тарифів та санкцій на зустрічі в США
18:31
Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах
18:05
відео"Олександрія" обіграла "Інгулець", Паламарчук відбив пенальті в третьому матчі поспіль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: