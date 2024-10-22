Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Його буде погашено за рахунок доходів від заморожених активів РФ.
Джерело: сайт Британського уряду
Деталі: Нові 2,26 мільярда фунтів стерлінгів - це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні від G7, в рамках якої 50 мільярдів доларів від країн G7 будуть надані Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби.
Кредит буде погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Дослівно: "Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді".
Деталі: Загалом Велика Британія направила в Україну близько 400 одиниць різної техніки, а міністр оборони Британії Джон Хілі нещодавно оголосив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони країни.
Передісторія:
- Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.
- Також за інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.