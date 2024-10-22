Сікорський допустив вислання посла Росії з Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключає можливе вислання посла Росії у відповідь на російські диверсії.

Джерело: Сікорський сказав в етері телеканалу TVP Info, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава польського МЗС заявив, що Росія здійснює проти Польщі гібридну війну, яка передбачає поширення дезінформації, кібератаки на установи та компанії, незаконний перетин польського кордону та диверсійні акції по всій країні.

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Він нагадав, що Варшава вже запровадила обмеження на пересування російських "дипломатів", аби їм "було складно вчиняти дії, несумісні з їхнім статусом дипломатів".

"Якщо ми вишлемо посла (Росії. – Ред.), вони, звичайно, зроблять те саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсії триватимуть, цього не можна виключати", – додав Сікорський.

Польський міністр водночас висловив сподівання, що росіяни схаменуться, а реакція Польщі зупинить подальші акти гібридної війни.

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"Ми знаємо, що росіяни планують, тому ми посилаємо цей твердий сигнал: зупиніться", – підкреслив він.

Раніше польське МЗС оголосило про закриття одного з трьох генеральних консульств – у Познані – у відповідь на диверсії Росії.