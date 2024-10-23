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У Рівному викрили посадовицю МСЕК, яка "заробляла" на ухилянтах

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоСереда, 23 жовтня 2024, 19:38
У Рівному викрили посадовицю МСЕК, яка заробляла на ухилянтах
Ірина Голосинюк. Фото із соцмереж

Посадовиці МСЕК Рівненської області, яка у складі злочинної групи з 29 осіб "заробляла" на ухилянтах, повідомили про підозру.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура, управління СБУ в Рівненській області

Деталі: Як повідомили "Українській правді" джерела в правоохоронних органах, йдеться про Ірину Голосинюк.

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За даними слідства, вона входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. Після того, коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.

Дослівно прокуратура: "За даними досудового розслідування, жінка була однією з учасниць схеми, яку нещодавно викрили на Рівненщині. Її, нагадаємо, організували три жительки Рівненського району. За 16700 доларів США вони забезпечували фіктивне лікування вигаданих діагнозів, на основі яких, зрештою, оформлювали клієнтам групи інвалідності для ухилення від мобілізації та можливості виїзду за кордон".

 
фото - сбу

Деталі: Наразі посадовиці повідомили про підозру.

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Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися "послугою".

Рівнемедицинаухилянти
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