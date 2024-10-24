Угорська опозиція вперше за 18 років випередила партію Орбана – опитування

За даними опитування аналітичного центру Publicus Institute, опозиційна партія "Тиса" має вищий рівень підтримки, ніж партія "Фідес"Віктора Орбана, яка незмінно лідирувала протягом останніх 18 років.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Népszav

Деталі: Опитування було проведене в період з 11 по 18 жовтня. Воно показало, що опозиційна партія "Тиса" Петепа Мадяра випередила "Фідес" Орбана як серед загального населення, так і серед виборців, які визначилися з вибором.

Реклама:

Зокрема, серед усього населення підтримка "Тиси" становить 24%, а "Фідес", – 23%. У групі тих, хто пообіцяв брати участь у виборах і визначився з вибором, співвідношення 39% проти 37% на користь партії Мадяра.

Інше опитування, опубліковане в середу, проведене в першій половині жовтня 21 Research Center, показало, що "Тиса" має 42% підтримки серед виборців, які визначились з вибором, "Фідес" – 40%. Що стосується електорату в цілому, то "Фідес" за цим опитуванням все ще лідирує з підтримкою 29%, випереджаючи "Тису" на три відсоткові пункти.

Два інших нещодавніх опитування показали, що "Фідес" скорочує перевагу над "Тисою". У всіх опитуваннях близько 30% виборців не визначилися.

РЕКЛАМА:

"Ми творимо історію. Ми не бачили нічого подібного протягом 18 років. Угорщина надіслала меседж: режим Віктора Орбана закінчився", - заявив Петро Мадяр у зв'язку з результатами опитувань.

У середу мітинг партії "Тиса" в Будапешті зібрав понад 10 тисяч людей, коли країна відзначала річницю Угорської революції 1956 року проти радянського панування, яка була придушена Червоною армією. У виступі на мітингу Мадяр оголосив про кроки з підготовки своєї партії та обрання її кандидатів на вибори 2026 року.

Він пообіцяв викорінити корупцію, інвестувати в охорону здоров’я та освіту та розпочати "національний діалог" з виборцями з 5 листопада – саме тоді, коли уряд Орбана готується розіслати загальнонаціональні опитування мільйонам угорців щодо своєї економічної програми.

А Віктор Орбан, зі свого боку, в річницю Угорської революції виступив з жорсткою антиєвропейською промовою.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.