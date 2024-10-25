Повітряні сили фіксували рух російських ударних БпЛА на території України

Увечері 24 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У кількох областях працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:44 військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.

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О 22:57 стало відомо про БпЛА на Сумщині, які рухаються на Чернігівщину.

О 23:26 зафіксували запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.

О 23:31 повітряники попередили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

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О 23:42 стало відомо, що декілька груп ударних БпЛА рухаються із Запоріжжя на Дніпропетровщину.

О 23:45 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 23:56 сирена прозвучала і в столиці.

О 00:25 стало відомо про рух ударних БпЛА у напрямку Києва з півночі.

О 00:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Харківській області.

О 00:44 зафіксовано рух ударних БпЛА з Київщини у напрямку Житомирської області.

О 00:46 чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухається у північному напрямку.

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О 00:48 загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини виникла у Полтавській області.

О 00:51 "Шахеди" перебували на Житомирщині і рухались у напрямку Хмельницької області.

О 2:05 зафіксовано рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

О 2:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Рівненській та Львівській областях.

О 2:31 повітряники повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, що рухаються на Чернігівщину.

О 2:39 загроза застосування ударних БпЛА виникла в Одеській області.

О 2:40 військові повідомили, що наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

О 2:49 стало відомо про БпЛА на Полтавщині, у напрямку Черкащини.

О 4:07 військові повідомили, що наразі група "Шахедів" спостерігається у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській Черкаській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.

О 5:45 ударні БпЛА зафіксовані:

у Хмельницькій області - напрямок руху на захід.

у Харківській області - рухаються на Донецьк.

О 5:46 залетіла чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 6:58 пролунав відбій тривоги.