Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили фіксували рух російських ударних БпЛА на території України

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 жовтня 2024, 03:04
Повітряні сили фіксували рух російських ударних БпЛА на території України
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 24 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У кількох областях працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 22:44 військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.

Реклама:

О 22:57 стало відомо про БпЛА на Сумщині, які рухаються на Чернігівщину.

О 23:26 зафіксували запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.

О 23:31 повітряники попередили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

РЕКЛАМА:

О 23:42 стало відомо, що декілька груп ударних БпЛА рухаються із Запоріжжя на Дніпропетровщину.

О 23:45 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 23:56 сирена прозвучала і в столиці.

О 00:25 стало відомо про рух ударних БпЛА у напрямку Києва з півночі.

О 00:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Харківській області.

О 00:44 зафіксовано рух ударних БпЛА з Київщини у напрямку Житомирської області.

О 00:46 чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухається у північному напрямку.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 00:48 загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини виникла у Полтавській області.

О 00:51 "Шахеди" перебували на Житомирщині і рухались у напрямку Хмельницької області.

О 2:05 зафіксовано рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

О 2:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Рівненській та Львівській областях.

О 2:31 повітряники повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, що рухаються на Чернігівщину.

О 2:39 загроза застосування ударних БпЛА виникла в Одеській області.

О 2:40 військові повідомили, що наразі декілька груп ударних БпЛА  рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

 

О 2:49 стало відомо про БпЛА на Полтавщині, у напрямку Черкащини.

О 4:07 військові повідомили, що наразі група "Шахедів" спостерігається у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській Черкаській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.

О 5:45 ударні БпЛА зафіксовані:

  • у Хмельницькій області - напрямок руху на захід.
  • у Харківській області - рухаються на Донецьк.

О 5:46 залетіла чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 6:58 пролунав відбій тривоги.

Повітряні сили ЗСУповітряна тривогаШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Путін вперше прокоментував присутність підрозділів КНДР на війні
Генштаб: На фронті відбулось 157 бойових зіткнень, на Курщині триває операція
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: