Повітряні сили фіксували рух російських ударних БпЛА на території України
Увечері 24 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. У кількох областях працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога тривала цілу ніч.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: О 22:44 військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Сумської області.
О 22:57 стало відомо про БпЛА на Сумщині, які рухаються на Чернігівщину.
О 23:26 зафіксували запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.
О 23:31 повітряники попередили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.
О 23:42 стало відомо, що декілька груп ударних БпЛА рухаються із Запоріжжя на Дніпропетровщину.
О 23:45 повітряну тривогу оголосили на Київщині. О 23:56 сирена прозвучала і в столиці.
О 00:25 стало відомо про рух ударних БпЛА у напрямку Києва з півночі.
О 00:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Харківській області.
О 00:44 зафіксовано рух ударних БпЛА з Київщини у напрямку Житомирської області.
О 00:46 чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухається у північному напрямку.
О 00:48 загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини виникла у Полтавській області.
О 00:51 "Шахеди" перебували на Житомирщині і рухались у напрямку Хмельницької області.
О 2:05 зафіксовано рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.
О 2:29 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Рівненській та Львівській областях.
О 2:31 повітряники повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, що рухаються на Чернігівщину.
О 2:39 загроза застосування ударних БпЛА виникла в Одеській області.
О 2:40 військові повідомили, що наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.
О 2:49 стало відомо про БпЛА на Полтавщині, у напрямку Черкащини.
О 4:07 військові повідомили, що наразі група "Шахедів" спостерігається у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській Черкаській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.
О 5:45 ударні БпЛА зафіксовані:
- у Хмельницькій області - напрямок руху на захід.
- у Харківській області - рухаються на Донецьк.
О 5:46 залетіла чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
О 6:58 пролунав відбій тривоги.