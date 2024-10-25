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Від початку року за ухилення від мобілізації суди Києва винесли вироки 7 чоловікам – поліція

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 жовтня 2024, 18:32
Від початку року за ухилення від мобілізації суди Києва винесли вироки 7 чоловікам – поліція
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

У 2024 році київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу.

Джерело: столична поліція

Дослівно: "Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років".

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Деталі: Зазначається, що загалом від початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 фігуранту.

У поліції уточнили, що в більшості випадків досудове розслідування у кримінальних таких провадженнях розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

ухилянтисудКиївполіція
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