Порівняно з 2022 роком кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася в рази

Кількість українців, які вірять у швидкий вступ до Європейського Союзу, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування "Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС", яке провела соціологічна група "Рейтинг".

Деталі: Як свідчить опитування, респонденти по-різному бачать термін, у який Україна стане членом ЄС.

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Зокрема, 15% вважають, що це станеться у наступні один-два роки, але найпоширенішим терміном є до п’яти років – його обрали 28%.

На думку четвертої частини це станеться у наступні 5-10 років, а 12% респондентів схиляються до періоду від 10 до 20 років. Ще 14% вважають, що Україна ніколи не стане частиною ЄС.

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У динаміці також зменшується кількість тих, хто вірить у швидкий вступ до ЄС. Кількість тих, хто вважає, що членство у ЄС можливе протягом одного-двох років, знизилась з 66% у 2022 до 15% у 2024 році.

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З твердженням, що Україна обов’язково повинна вступити до ЄС, погоджуються 43% опитаних, і частіше це мешканці Києва та Заходу та старші респонденти.

Водночас, 48% респондентів більше погоджуються з позицією, що Україна може і не вступити до ЄС, але має зміцнювати економічні зв’язки з ним.

А 7% вважають, що Україні взагалі не треба інтегруватися у ЄС і ця думка є дещо поширенішою серед груп з нижчим доходом.

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Від вступу до Європейського Союзу опитані найчастіше очікують боротьби з корупцією (41%), співробітництва у сфері безпеки та оборони (36%) та гарантій безпеки (35%).

Окрім цього, очікуваними є економічне співробітництво (27%), фінансова підтримка (26%), реформування судової та правоохоронної системи (21%); дотримання прав та свобод, покращення економічної ситуації (по 19%).

Доступ до навчання та легального працевлаштування за кордоном очікують 15% та 12% відповідно. Найменш очікуваним результатом є підвищення громадської активності – 2%

Як свідчить опитування, думки щодо зацікавленості ЄС у вступі України до нього розділилися: 48% вважають, що ЄС зацікавлений, 50% мають протилежну думку.

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка склала 2000 респондентів, а похибка становить 2,2%.

Це ж опитування свідчить про те, що понад 50% українців вважають, що для вступу до ЄС Україна потребує подальших реформ.

Також писали, що 70% українців вважають неефективною підтримку ЄС боротьби з корупцією в Україні, у той же час більшість респондентів вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим.