Норвегія дала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні

Норвегія виділила 120 млн євро на закупівлю нового зенітного ракетного комплексу Patriot для Румунії замість того, який вона нещодавно передала Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії, яка цитує прем’єр-міністра Йонаса Гар Стьоре.

Деталі: Стьоре повідомив, що Норвегія виділяє 1,4 млрд норвезьких крон – понад 118 млн євро – на проєкт, за яким союзники компенсують Румунії передачу системи Patriot Україні. Окрім Норвегії, у проєкті беруть участь у тому числі Німеччина та США.

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"Російські атаки продовжуються безупинно, і Україні потрібно більше ППО для захисту цивільного населення. ППО для України – це пріоритетна сфера для Норвегії, і я дуже радий, що ми можемо допомогти Україні отримати нову систему Patriot", – зазначив прем’єр.

В уряді нагадали, що раніше цього року Норвегія дала 4 мільярди крон на посилення української ППО, зокрема купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.

Також Норвегія передала систему NASAMS, а її інструктори навчали українських операторів користуватись західними системами ППО.

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"Норвегія і Захід загалом повинні посилити підтримку України, і протиповітряна оборона – одна з найбільш критичних потреб", – зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, наголосивши, що від цього залежить спроможність України і захищати військових та військові об’єкти, і її здатність підтримувати нормальні умови життя для цивільних у тилу.

Румунські ЗМІ додатково уточнюють, що йдеться не про ще один Patriot для України, а заміну тієї системи, яку Румунія вже передала Україні.

"Міністерство національної оборони вітає ініціативу Норвегії щодо підтримки придбання Румунією передової системи ППО Patriot", – зазначили в Міноборони Румунії.

Що передувало: На початку жовтня в Україну прибув перший зенітно-ракетний комплекс Patriot, який погодилась передати Румунія і остаточно схвалила це рішення у вересні.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли передати сім систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.