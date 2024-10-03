Атака КАБ на Харків: 10 постраждалих, серед них дитина, під завалами можуть бути люди

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів КАБами по Харкову зросла до 10, серед них – 3-річна дитина.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків, МВС, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "Вже десятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина".

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Деталі: Разом з тим Терехов повідомив, що організована евакуація мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху.

Пряма мова Терехова: "Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста".

"Сотні вибитих шибок, відключили від електрики п’ять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити".

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Деталі: Синєгубов зазначив, що під завалами зруйнованого окупантами будинку можуть перебувати люди.

Рятувальна операція триває.

Також очільник ОВА повідомив про кілька ударів керованими авіабомбами по Харкову: один влучив у будинок, другий – у лісосмугу.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко зазначив, що росіяни здійснили щонайменше два скиди по два КАБи з боку Бєлгорода. Два КАБи влучили у Золочеві, де, попередньо, є влучання у житловий будинок.

У прокуратурі повідомили, що РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснила пуски п’яти керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год.

Два авіаційні снаряди влучили у передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три – по Харкову.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість.

У Салтівському районі КАБ влучив у 5-поверховий житловий будинок.

У ДСНС повідомили, що о 00:30 3 жовтня рятувальникам вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. у житловій 5-типоверхівці, в яку влучила російська керована авіабомба.

Що передувало: Російські війська увечері 2 жовтня завдали ударів КАБами по Харкову.