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ППО уразила вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ – КМВА

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 05:34
ППО уразила вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ – КМВА
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вночі російська армія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Дослівно: "Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА.

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Проте жоден з російських дронів своєї мети не досяг".

Деталі: Попко повідомив, що сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксоване падіння уламків у Деснянському районі міста.

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Проте наслідки мінімальні: обійшлося без руйнувань, пожежі, інформація про постраждалих не надходила.

КиївбезпілотникиППО
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