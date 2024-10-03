Росіяни заявили про масовану атаку на РФ: кажуть, нібито збили 113 дронів
Четвер, 3 жовтня 2024, 07:28
Російське Міноборони заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах – запевняють, що збили 113 дронів, однак російські пабліки, які традиційно повідомляють про атаки і публікують відповідні фото та відео, нічого цієї ночі не писали.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно російське відомство: "Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів".
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Деталі: Повідомляється, що нібито 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 – Воронезькою, 14 – Курською і 1 – над Брянською областю.
Передісторія:
- Раніше прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема, на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії.