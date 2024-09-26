У Кремлі заявили, що зміна ядерної доктрини – це сигнал "недружнім країнам" про наслідки  

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що зміна ядерної доктрини націлена донести сигнал "недружнім країнам".

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пєскова

Деталі: На прохання сформулювати, який сигнал Росія посилає недружнім країнам, Пєсков сказав: "Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними".

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