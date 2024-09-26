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У Кремлі заявили, що зміна ядерної доктрини – це сигнал "недружнім країнам" про наслідки  

Олександр ШумілінЧетвер, 26 вересня 2024, 13:05
У Кремлі заявили, що зміна ядерної доктрини – це сигнал недружнім країнам про наслідки  
Фото: Getty Images

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що зміна ядерної доктрини націлена донести сигнал "недружнім країнам".  

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пєскова

Деталі: На прохання сформулювати, який сигнал Росія посилає недружнім країнам, Пєсков сказав: "Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними".

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Передісторія:

  • У середу 25 вересня кремлівський лідер Володимир Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування.
  • Путін заявив, що в "оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію".
  • Також за словами російського правителя, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Росіяядерна зброя
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