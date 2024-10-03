У п’яти районах Київщини впали уламки "Шахедів"
Четвер, 3 жовтня 2024, 08:50
Російські війська у ніч проти 3 жовтня масовано атакували Київщину ударними дронами, по них працювала ППО: уламки впали в 5 районах.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "У регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
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Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області".
Деталі: Від падіння уламків у трьох районах загорілась трава, всі пожежі ліквідували.
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Що передувало:
У результаті протиповітряного бою в ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 дронів-камікадзе, запущених Росією по Україні. Київська ОВА повідомляла, що в Києві працює ППО.